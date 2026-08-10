„Brand aus“ im Föhrenwald in Niederösterreich
„Brand aus“ ist am Sonntagabend im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) gegeben worden. Das Feuer war am Mittwochnachmittag ausgebrochen und dehnte sich auf rund 100 Hektar aus. Hunderte Helfer standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Bis voraussichtlich Mittwoch wird es laut Bezirkskommando noch eine Brandwache geben. Verursacht worden sein soll das Feuer durch Phosphor in Munitionsteilen einer Ende des Zweiten Weltkrieges gesprengten Fabrik.
Mehr als 550 Feuerwehrmitglieder waren am Mittwoch zu Löscharbeiten ausgerückt, unterstützt wurden sie u.a. durch mehrere Hubschrauber. Nach einigen Stunden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. In den folgenden Tagen wurden Glutnester bekämpft. Am Sonntag hieß es um 17.15 Uhr „Brand aus“. Das Feuer zählt zu den größten in Niederösterreich in den vergangenen Jahren.
Kommentare