Brand im Föhrenwald: Einsatz läuft reduziert mit 30 Feuerwehrleuten weiter

Der am Mittwochabend ausgebrochene Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist inzwischen so weit unter Kontrolle, dass ein großer Teil der Einsatzkräfte abgezogen werden konnte. Seit Freitagabend kämpften nur noch rund 30 Mitglieder von vier Feuerwehren der Katastralgemeinden von St. Egyden gegen die zahlreichen Glutnester, teilte Einsatzleiter Thomas Krenn auf APA-Anfrage mit.

Trotz der entspannteren Lage sei ein endgültiges „Brand aus“ derzeit noch nicht abzusehen, sagte Krenn. Er bedankte sich bei allen beteiligten Einsatzorganisationen, den Hubschrauberpiloten sowie den Landwirten, die Löschwasser in Güllefässern bereitgestellt hätten, und privaten Spendern für die Verpflegung mit Essen und Getränken.