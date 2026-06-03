Die US-amerikanische Metalcore-Band Sleep Theory trat am 16. Mai beim Rock- und Heavy-Metal-Festival Pointfest in St. Louis (Missouri) auf. Die 28-jährige Danielle Uskiwich befand sich während des Auftritts im Publikum, als ihr jemand gegen den Kopf getreten hat. Kurz darauf war sie tot.

Mann tritt Konzertbesucherin in den Kopf Wie der Fernsehsender KSDK News und das GoFundMe-Spendenkonto von Uskiwichs Familie berichten, wurde die junge Frau von einem Mann in den Kopf getreten, der gerade als Crowdsurfer unterwegs war. Beim Crowdsurfing wird eine Person auf dem Rücken oder dem Bauch durch die Menschenmenge getragen. Dabei ist es jedoch zu dem Zwischenfall gekommen und Uskiwich wurde von dem Besucher am Kopf getroffen.

Fan stirbt 10 Tage nach Konzert Drei Tage später, am 19. Mai, wurde Danielle Uskiwich ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie unter starken Kopfschmerzen gelitten hatte. Untersuchungen stellten eine Gehirnblutung fest, die wohl durch den Unfall verursacht wurde. Während des Krankenhausaufenthalts erlitt die 28-Jährige am 21. Mai ihren ersten Schlaganfall.

Einen Tag später hatte sie erneut einen Schlaganfall und musste notoperiert werden, um das Blutgerinnsel aus ihrem Gehirn zu entfernen.

Insgesamt wurden sechs Liter Blut und weitere Gerinnsel entnommen. Die junge Frau wurde kurz darauf in ein künstliches Koma versetzt.

28-Jährige hatte sich vor Kurzem verlobt Fünf Tage später gab die Familie das traurige Update, dass Danielle Uskiwich am 26. Mai verstorben ist. Ihre Familie hat sich dazu entschieden, die Organe ihrer Verwandten zu spenden, um anderen Menschen eine Chance auf ein gesundes Leben zu geben. Die 28-Jährige hätte bald heiraten sollen, wie ihre Familie auf GoFundMe verriet: "Kürzlich feierte Danielle einen der glücklichsten Momente ihres Lebens – ihre Verlobung mit ihrem Partner Jason, mit dem sie ihren geliebten Hund Shohei teilt."

Sleep Theory veröffentlicht Statement Uskiwichs Verlobter Jason Wright kommentierte unter einem Instagram-Beitrag von Sleep Token, dass die Todesursache nicht direkt mit dem Vorfall beim Konzert zusammenhängt: "Wir möchten sicherstellen, dass jeder versteht, dass dies nicht durch den Tritt verursacht wurde. Die Schlaganfälle hatten sich bereits entwickelt, und der Tritt ist der einzige Grund, warum sie im Krankenhaus war, als es passierte. Der Tritt war der einzige Grund, der ihr eine Chance zum Kämpfen gegeben hat und uns die Möglichkeit, uns zu verabschieden. Es gibt absolut keinen Groll gegenüber der Band, dem Festival, dem Crowdsurfer usw."