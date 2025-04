"The Voice Kids"-Star Karen Silvia ist tot: Schlaganfall mit 17

Die 17-Jährige brach kerngesund zum Mittagessen auf und lag drei Stunden später im Koma , berichtet der Vater von Karen Silva gegenüber lokalen Medien . Nun wurden traurige Neuigkeiten publik: Der "The Voice Kids"-Star ist tot.

17-Jährige brach überraschend zusammen

Am Freitagnachmittag (18. April) brach die Sängerin plötzlich zusammen und wurde ins Krankenhaus im Nordwesten von Rio de Janeiro gebracht. Dort kämpfte sie mehrere Tage um ihr Leben. "Sie ging am Freitag nach Hause, um zu Mittag zu essen, und drei Stunden später lag sie im Koma", so ihr Vater, für den die Tragödie vollkommen überraschend kam. Zuvor soll es keinerlei Anzeichen von Krankheit gegeben haben.