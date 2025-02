Karneval in Rio: Verdrängt der Kommerz die Samba-"Königinnen"?

Der Eintritt ist frei. Es sind die wahren Fans da - während beim offiziellen Karneval vor allem gut betuchte Touristen und die, die es sich leisten können, die Tickets für umgerechnet mehrere hundert Euro kaufen. Dann ist das Publikum in den VIP-Logen auf den teuren Plätzen meist weiß. Beim „Ensaio Tecnico“ aber ist es überwiegend afrobrasilianisch; arm, dafür aber ehrlich begeistert, fachkundig und textsicher.

Karneval in Rio de Janeiro ist aber vor allem ein knallharter Wettbewerb. Die Auftritte der Schulen erhalten für alles Punkte: Für die „Harmonie“ der Gruppen, das jeweilige Sambalied, den Auftritt des Fahnenpaares, die inhaltliche Vorführung ganz am Anfang, wenn es auch mal politisch wird, und natürlich für die Königin.

Viviane Araujo selbst war für einige Schulen aktiv, seit 2008 aber hat sie eine feste Heimat: "Es ist, als ob ich im Karneval meinen Seelenverwandten gefunden hätte. Ich war an mehreren Schulen und wurde sehr gut aufgenommen, sehr geliebt. Aber das hier ist mein Zuhause, das ist Salgueiro“, sagt Araujo pathetisch.

„Du spürst den Druck, wenn Du als Königin über diese Straße gehst. Denn es ist eine ungeheure Verantwortung für die Gruppe“, sagt Janaina Krauskopf , die in Niteroi im Bundesstaat Rio de Janeiro geboren ist und mittlerweile in Wien lebt. Vor einigen Jahren ging sie selbst als Königin über die heiligen Meter des Sambodromo. In diesem Jahr kehrt sie zurück, als Sängerin der „Academicos de Niteroi“.

Eine Jury bewertet jede Facette der Choreographie und am Aschermittwoch werden die Ergebnisse live im Fernsehen vorgelesen. Im vergangenen Jahr erreichte der Clip von Lorena Improta Kultstatus, als sie den Moment festhielt, als ihre Sambaschule Viradouro von der Jury die letzten noch fehlenden zehn Punkte zur Meisterschaft einsammelte: Eine Explosion der Freue.

Die heutige Wienerin Janaina Krauskopf wurde in Niteroi geboren, auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht von Rio de Janeiro. Früher tanzte sie selbst als "Königin" im Sambodromo.

Der Unterschied zwischen beiden Auftritten sei enorm: „Als Rainha musst Du in perfekter körperlicher Verfassung sein, denn alle schauen dich an. Du trainierst wie eine Leistungssportlerin für die Augen der Zuschauer und der Jury", sagt Krauskopf zum KURIER. "Als Sängerin musst du das Lied perfekt performen können. Hier musst Du die Ohren der Menschen überzeugen. Fehler führen zu Punktabzügen und dafür will natürlich niemand verantwortlich sein“.

Und so kommt es in der genau festgelegten Auftrittszeit immer wieder zu dramatischen Szenen, wenn einmal ein Mottowagen mit einem Motorschaden liegen bleibt oder eine Gruppe in Unordnung gerät.

Die Kommerzialisierung des Karnevals

In Zeiten der sozialen Medien ist die mediale Bedeutung der „Rainhas“ noch wichtiger geworden. Denn sie generieren Aufmerksamkeit und damit ein Werbeumfeld. Ihre Auftritte werden von unzähligen Kameras festgehalten, die Clips werden auf Instagram oder Tik Tok millionenfach abgerufen.

Der übertragene Sender „Globo“ – der mediale Platzhirsch des Landes - sorgt inzwischen hinter den Kulissen für Druck und will kleinere Sambaportale aus der Arena drängen. Wer für die Rechte bezahlt, will Exklusivität. Globo entscheidet mit seinen Kameras auch mit darüber, wer Karriere macht und wer nicht. Wenn Gisele Bündchen in den VIP-Logen auftaucht, dann berichten die Klatschspalten weltweit darüber.