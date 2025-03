Gehirnhautentzündung: 21-jähriger Rekrut im Koma gestorben

Ein 21-jähriger Grundwehrdiener aus dem Burgenland , stationiert bei der Garde in Wien , ist an den Folgen einer Gehirnhautenzündung gestorben.

Der junge Mann hatte seinen Dienst erst am 7. Jänner dieses Jahres angetreten. Vergangenen Montag meldete er sich dann mit sehr hohem Fieber im Krankenrevier der Maria-Theresien-Kaserne. Zur Abklärung ging es umgehend in das Sanitätszentrum Ost in Wien-Stammersdorf. Als sich sein Zustand verschlechterte, wurde er in die Klinik Floridsdorf und schließlich in die Klinik Landstraße überstellt. Zu dieser Zeit lag der Soldat bereits im Koma.