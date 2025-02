Burgenländischer Rekrut im Koma: Bundesheer tief betroffen

Der junge Soldat, der am 7. Jänner dieses Jahres seinen Dienst angetreten hatte, wird derzeit in der Klinik Landstraße behandelt.

Der Rekrut hatte sich am Montagabend mit sehr hohem Fieber im Krankenrevier der Maria-Theresien-Kaserne gemeldet. Umgehend wurde er zur weiteren Abklärung ins Sanitätszentrum Ost in Wien-Stammersdorf überstellt.

Plötzlicher Zusammenbruch nach Fiebererkrankung

Zunächst schien sein Zustand am Dienstagmorgen stabil, doch gegen Mittag verschlechterte er sich drastisch. Um 13:55 Uhr musste er notärztlich versorgt und in die Klinik Floridsdorf verlegt werden. Dort fiel er ins Koma und wurde in weiterer Folge in die Klinik Landstraße gebracht.