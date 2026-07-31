Zeitweise Unterbrechungen: Wasser auf beliebter Ferieninsel knapp

Koh Samui ist bekannt für Traumstrände, Palmen und blaues Meer - doch jetzt ist Wasser auf der thailändischen Ferieninsel zum knappen Gut geworden. Wegen anhaltender Dürre und stark gesunkener Reserven haben die Behörden die Wasserversorgung mittlerweile rationiert. Bewohner und Unternehmen müssten sich auf zeitweise Unterbrechungen einstellen, berichtete die Zeitung Bangkok Post. Versorgung wird knapp: Hotels kaufen Wasser per Tankwagen Nach Angaben der örtlichen Wasserbehörde (PWA) ist die Trinkwasserproduktion infolge der ungewöhnlich langen Trockenperiode und des Wetterphänomens El Niño auf rund 40 Prozent der normalen Kapazität gesunken. Die Stauseen der Insel sind weitgehend geleert. Auch die Versorgung über eine Unterwasserleitung vom Festland reicht nicht aus: Täglich werden rund 16.000 Kubikmeter Wasser geliefert, der Bedarf liegt jedoch bei etwa 34.000 Kubikmetern.

Die Wasserversorgung wird deshalb seit dieser Woche abwechselnd auf verschiedene Gebiete der Insel verteilt. Bürger und Unternehmen wurden aufgerufen, sparsam mit Wasser umzugehen, Vorräte anzulegen und sich auf vorübergehende Ausfälle einzustellen. Viele Hotels und größere Betriebe kaufen nach Medienberichten inzwischen zusätzlich Wasser, das per Tankwagen auf die Insel gebracht wird. Tourismus: Wasserknappheit in der Hochsaison Das Innenministerium ordnete Sofortmaßnahmen an, um die Lage zu entschärfen. Unter anderem soll die täglich durch die Unterwasserleitung gepumpte Wassermenge erhöht und eine beschädigte Meerwasser-Entsalzungsanlage repariert werden.

Die Wasserknappheit trifft Koh Samui im Golf von Thailand ausgerechnet in der touristischen Hochsaison. Anders als in der Andamanensee mit Urlaubszielen wie Phuket, wo die Regenzeit im Juli und August viele Besucher abschreckt, herrscht auf Koh Samui und den Nachbarinseln Koh Phangan und Koh Tao in diesen Monaten meist vergleichsweise trockenes und sonniges Wetter. Entsprechend gut ist die Auslastung der Hotels. Rasanter Wachstum des Tourismus Auf der Insel leben rund 70.000 Menschen. Während der Hochsaison halten sich nach Angaben der Tourismusbranche zusätzlich etwa 400.000 bis 500.000 Urlauber und Arbeitskräfte auf Koh Samui auf.