Wetter-Warnung: Was den "Super-El-Niño" so gefährlich macht

Im 17. Jahrhundert sollen peruanische Fischer einen Namen für ein Wetterphänomen geprägt haben, das ihnen schon damals allerhand Probleme bereitete. Die südamerikanischen Seeleute kämpften mit den Folgen ausbleibender Passatwinde: Durch wärmeres Wasser in ihren Fanggebieten und sterbendes Plankton wanderten Fischbestände ab. Sie nannten das „El Niño de Navidad“, das Christkind, weil der Höhepunkt meist um die Weihnachtszeit lag. Über die Jahrhunderte blieb die Kurzform „El Niño“ erhalten.

Nun, so warnt die Weltmeteorologiebehörde (WMO), braut sich dieses Phänomen erneut zusammen. Die WMO schätzt die Wahrscheinlichkeit für den Beginn eines El Niños zwischen Juni und August inzwischen auf 80 Prozent. Mit rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit hält es bis mindestens November an.

Das ist prinzipiell nichts Ungewöhnliches. El Niño tritt durchschnittlich alle zwei bis sieben Jahre auf. Ein erstes Anzeichen ist eine starke Erwärmung der oberen Wasserschichten an der Pazifikküste Südamerikas. Normalerweise treiben Passatwinde das warme Wasser nach Westen, kühleres Wasser strömt aus tieferen Schichten nach. Bei El-Niño-Lagen sind die Winde jedoch geschwächt. Der Jetstream verschiebt sich Richtung Süden. Die Stratosphäre erwärmt sich.

Die Folgen variieren je nach Weltregion: Im Süden Südamerikas, im Süden der USA und in Teilen Zentralasiens nehmen in der Regel Unwetter, Starkregen und Überschwemmungen zu. In Mittelamerika, in Südostasien, im südlichen Afrika und in Australien wird es dagegen heißer und trockener, mit massiven Dürren und häufigeren Waldbränden. Im Atlantik drohen weniger, im Pazifik mehr gefährliche Stürme. In Europa sind El-Niño-Jahre typischerweise sehr heiß.