Klimaprotetst: Schwarze Farbe in Barcaccia-Brunnen in Rom geschüttet

Drei Klimaaktivisten haben am Samstag eine schwarze Flüssigkeit in den berühmten Barcaccia-Brunnen vor der Spanischen Treppe in Rom geschüttet.

Die zwei Männer und die Frau sollen zur "Ultima Generazione" (Letzte Generation) angehören. Sie wurden von den Carabinieri festgenommen und sollen wegen Sachbeschädigung angeklagt werden, berichteten italienische Medien.