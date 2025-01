Klimaaktivistin trotz Lehramtsstudiums vom Schuldienst ausgeschlossen

Einer Klimaaktivistin mit erfolgreich abgeschlossenem Lehramtsstudium wird in Bayern der "Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien“ verweigert. Die 28-jährige Lisa Poettinger, Mitglied der Gruppe "Offenes Antikapitalistisches Klimatreffen München“, darf Mitte Februar laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung ihr Referendariat (zweijährige, überwiegend schulpraktische Ausbildung) nicht antreten.

In einem Schreiben, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, erklärt das Kultusministerium, Poettingers Tätigkeit und Mitgliedschaft "in extremistischen Organisationen“ seien mit den Pflichten einer Beamtin nicht vereinbar. Auch im außerdienstlichen Bereich müsse sich eine Lehrkraft so verhalten, "dass eine Beeinträchtigung des Ansehens ihres Berufsstands sowie des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Führung des Amts vermieden wird".