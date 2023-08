Sind die Klima-Kleber wirklich Linksextremisten?

Sind die sogenannten Klimakleber aber nur ein Ärgernis für Autofahrer oder doch Extremisten? Diese Frage ist zuletzt durch den Boulevard gegangen, beschäftigt aber auch die Politik. So hat etwa Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Aktivisten der Letzten Generation als Linksextreme bezeichnet und bekam sofort Widerspruch von Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Wie radikal sind die Klimaaktivisten also wirklich, ist das nur ziviler Ungehorsam oder doch ein Fall für das Strafrecht? Dazu befragen wir heute Philipp Knopp, Soziologe an der Bertha-von-Suttner-Universität in St. Pölten.