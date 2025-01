Makabrer Protest: Klima-Aktivisten beschmieren Grab von Charles Darwin

Zwei Klimaaktivisten von "Just Stop Oil" haben am Montag das Grab des britischen Naturforschers Charles Darwin in der Londoner Westminster Abbey besprüht. Sie schrieben in orangefarbener Farbe "1,5 ist tot" auf die Oberfläche des weißen Marmorgrabsteins - eine Anspielung auf die jüngste Nachricht, dass die globalen Temperaturen im Jahr 2024 zum ersten Mal 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau lagen.