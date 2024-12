Klimakleber niedergefahren: Neun Monate bedingte Haft

56-Jähriger vor Gericht

Dieser Mann ist am Mittwoch in Linz vor dem Richter gelandet. Der bislang unbescholtene Mann zeigte sich im Zuge des Strafverfahrens bislang – trotz eindeutiger Bilder auf dem Video – nicht geständig.

„Er sieht sich selbst als Opfer“, fasste Ulrike Breiteneder. die Sprecherin der Linzer Staatsanwaltschaft, seine bisherige Verantwortung kurz zusammen. Vor Gericht dann die Überraschung: Der Mann bekennt sich schuldig.

Aber der Richterin geht die Anklage zu wenig weit: "Alle kennen das Video bestens. Die Qualifikation der Staatsanwaltschaft ist etwa milde, man wird auch sagen müssen, dass ein bedingter Vorsatz für eine schwere Körperverletzung vorliegt. Mit einem Auto in Leute reinfahren, da nimmt man in Kauf, Leute zu verletzen."

Der Staatsanwalt stimmt dem zu.

Auch zu diesem Vorwurf und der nun auf ein Verbrechen ausgeweiteten Anklage bekennt sich der Angeklagte schuldig. „Das war ein Riesenblödsinn, ich möchte mich entschuldigen, kann es nicht mehr ungeschehen machen. Es tut mir leid", sagt der Mann.

Später wird er sich noch per Handschlag bei der jungen Frau entschuldigen, die er mit seinem Auto verletzt hat. Der junge Mann, der ebenfalls verletzt wurde, leidet laut seinem Anwalt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, hat Albträume und kann nicht mehr unbefangen am Straßenverkehr teilnehmen. Er will keinen Handschlag.