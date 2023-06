Klimaaktivisten hindern Kreuzfahrtschiff in Rostock am Auslaufen

Auf Twitter veröffentlichte die Gruppe Bilder, die mehrere Kanus in unmittelbarer NÀhe und direkt an dem Kreuzfahrtschiff zeigen. Auch Transparente, die wasserseitig direkt an das Schiff angebracht wurden, waren zu sehen. Auf einem forderten sie: "Seenotrettung im Mittelmeer statt Luxusdampfer in jedem Meer".