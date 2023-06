Klimaaktivisten graben Golfplatz um, setzen Bäume, pflanzen Blumen

Die Fahne auf dem Green tauschten sie gegen ein grünes Schild mit der Aufschrift "Naturschutzgebiet". Auf einem Banner, den die Aktivisten zudem noch ausbreiteten war der Schriftzug: "Euer Luxus = Unsere Wasserknappheit" zu lesen.

„Ein Golfplatz in der Klimakrise ist wie eine Essensschlacht mitten in einer Hungersnot.“ Golfplätze vereinnahmten „riesige Flächen und Unmengen an Ressourcen nur für den Luxus weniger Menschen, die es sich leisten können“, hieß es in einer Aussendung der Letzten Generation. Ein 18-Loch-Golfplatz wie Budersand auf Sylt verbrauche so viel Wasser wie 750 Menschen in Deutschland pro Jahr.