Klimaaktivisten füllten Löcher auf Golfplatz mit Zement

Klimaaktivisten haben in Südfrankreich Löcher auf Golfplätzen mit Zement gefüllt, um dagegen zu protestieren, dass Golfplätze angesichts der schweren Dürre im Land von den Einschränkungen des Wasserverbrauchs ausgenommen sind.



Die Gruppe nahm Plätze in der Nähe der Stadt Toulouse ins Visier und bezeichnete Golf als "Freizeitindustrie der Privilegiertesten". Die Ausnahme für Golfplätze hatte eine Kontroverse ausgelöst, da in 100 französischen Dörfern das Trinkwasser knapp ist.

"Wie eine Eisbahn ohne Eis"

Der französische Golfverband hingegen argumentiert, dass der Rasen ohne Bewässerung innerhalb von drei Tagen vertrocknet wäre. "Ein Golfplatz ohne Grün ist wie eine Eisbahn ohne Eis", sagte Gérard Rougier vom französischen Golfverband gegenüber der Nachrichten-Website France Info.