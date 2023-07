Klimaaktivisten besprühen 300-Millionen-Dollar-Yacht auf Ibiza

Yacht gehört Walmart-Erbin

Die zuletzt besprühte Yacht gehört laut Medienberichten der US-Amerikanerin Nancy Walton Laurie, eine Erbin des Supermarkt-Imperiums Walmart. Der Wert der Yacht wird auf 300 Millionen US-Dollar geschätzt.

Mit der Farbattacke auf die Acht sei die Kampagne "Jets and Yachts, the party is over" (dt. Privatjets und Yachten, die Party ist vorbei) beendet, teilte die Gruppe mit.

➤ Mehr lesen: Bis zu 3.000 Euro Strafe: Nürnberg bremst Klima-Aktivisten aus