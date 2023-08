Kleinkind fällt in Italien aus 5. Stock - Passant fängt es auf

Dem Retter soll ein Orden verliehen werden

Aguzzi, ein Bankangestellter, sagt: "Ich glaube nicht an das Schicksal, aber ich wäre nie vorbeigekommen, wenn mein Cousin mich nicht angerufen hätte, um mich zu bitten, ihm Brot zu bringen." Der Bürgermeister von Turin, Stefano Lo Russo, kündigte an, Aguzzi "in Anerkennung seiner mutigen und unschätzbaren Geste" im Stadtrat für die Verleihung des Bürgerverdienstordens vorzuschlagen.

Camilla Laureti, Abgeordnete im Europaparlament, brachte auf X (Twitter) den Vorschlag ein, dem Retter "die Goldmedaille für bürgerliche Tapferkeit" zu verleihen. Auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni würdigte Aguzzis Mut: Die Geschichte "hätte zu einer Tragödie werden können. Aber dank der Schnelligkeit von Mattia Aguzzi, der sie fallen sah und sie in der Luft packte, konnte ihr Leben gerettet werden. Viel Ehre und Dank an diesen jungen Helden."

