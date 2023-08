Italien: Luxushotel "serviert" schokoladenüberzogene Frau am Buffet

Hotelgast ist über halbnackte Angestellte empört

Seit dem Vortag hatte das Hotelpersonal diesen Moment, die lang erwartete "Schokoladenstatue", immer wieder angekündigt. Die junge Frau, die in Fötusstellung auf dem Tisch liegt und bei der es sich laut der italienischen Zeitung Corriere della Sera um eine Angestellte des Unterhaltungsteam handeln soll, liegt eine halbe Stunde regungslos da.

Das Bild der jungen Frau zieht nun im Internet seine Runden - und sorgt in Italien für reichlich Empörung. "Ich bin sprachlos, der weibliche Körper als Objekt", postete ein Hotelgast auf der Plattform LinkedIn - und brachte die Diskussion damit ins Rollen. Er sei mit seiner 14-jährigen Tochter an jenem Abend am Hotelpool gewesen. Als er seine Verärgerung zum Ausdruck gebracht habe, soll das Personal geantwortet haben, die Frau sei nur eine "Schokoladenstatue". Andere Gäste hätten sich kaum dafür interessiert.