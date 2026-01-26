Könnten Sie sich vorstellen, in einer Kirche zu nächtigen? In einem Schlafzimmer mit direktem Blick auf dem Altar, einem Whirlpool an der Kirchenmauer und einem Wohnzimmer, das über zehn Meter hoch ist? Ein Paar aus Wales ersteigerte die denkmalgeschützte St. Peters Church in Peterstone Wentlooge 2021 für 405.000 Pfund (466.000 Euro) und widmete anschließend mehrere Jahre dem Umbau das 900 Jahre alten Gebäude zu einem Wohnraum. Doch als sie den Steinboden entfernten, stießen sie auf eine erschreckende Entdeckung.

83 Skelette unter Steinboden gefunden Zwar wurden Lucy (53) und Rhys Thomas (45) zuvor gewarnt, dass sich möglicherweise "fünf oder sechs" Skelette unter der Erde befinden könnten, doch am Ende kamen die sterblichen Überreste von 83 Menschen zum Vorschein.

Mehrere hundert Jahre alte Knochen Nachdem sie die Schieferplatten vom Kirchenboden entfernt hatten, brachen sie den Boden auf, um ihn im Anschluss fachgerecht neu aufbauen zu können. "Wir rechneten nur mit etwas Schutt, den es wegzuräumen galt. Doch schon nach wenigen Minuten fanden wir menschliche Überreste", heißt es auf ihrem Instagram-Account. Zum Vorschein kamen ganze Schädel mit gut erhaltenen Zähnen. Ein Zustand, der darauf zurückzuführen ist, dass die Überreste seit Hunderten von Jahren in Lehm gebettet waren.

Woher stammen die menschlichen Überreste? Früher wurden Geistliche, wohlhabende und einflussreiche Persönlichkeiten sowie Wohltäter der Kirche unter dem heiligen Boden von Gotteshäusern bestattet. Die Nähe zum Altar galt als besonders erstrebenswert, da man sich davon geistliche Verbundenheit und göttlichen Segen erhoffte.

Die ersten Entdeckungen seien "unangenehm" gewesen, berichtet die 53-Jährige. Mit der Zeit habe man sich jedoch an den Anblick gewöhnt, als immer mehr Knochen freigelegt wurden. Das Ehepaar entschied sich schließlich dazu, die Überreste an Ort und Stelle belassen: "Die Menschen wurden zusammen begraben – Ehemänner und Ehefrauen, Eltern mit ihren Kindern. Deshalb haben wir beschlossen, sie an ihren letzten Ruhestätten zu belassen und den Bau um sie herum fortzusetzen."

Gotteshaus zum Wohnhaus umgebaut Der alte Steinboden wurde von einem Steinmetz außerhalb des Grundstücks zu einer Terrasse weiterverarbeitet, im Inneren der St. Peters Church hingegen wurde ein Holzboden samt Fußbodenheizung verlegt.

Das modern eingerichtete Wohnzimmer der umgebauten St. Peters Church in Peterstone Wentlooge zeigt erhaltene Kirchenarchitektur mit hohen Säulen und großen Fenstern.

Kirche kann gemietet werden Ursprünglich plante das Ehepaar, das Gotteshaus als Familiensitz zu nutzen, doch rund fünf Jahre nach der Fertigstellung haben sich ihre Pläne geändert. Nachdem sich die Familie der fünffachen Mutter vergrößert hatte, entschieden sie sich, vorerst in der Nähe ihrer Kinder und Enkelkinder zu bleiben. In der Zwischenzeit kann die Kirche über die Buchungsplattform Airbnb gemietet werden. Die umgebaute Kirche bietet außergewöhnlichen Komfort. Zur Ausstattung gehören: Eine Turmspitze mit Ausblick über vier Grafschaften

6 Schlafzimmer

3 Wohnzimmer

6 Badezimmer

Billardtisch

Whirlpool

eigene Bar

Das Schlafzimmer mit Himmelbett hat direkten Blick auf den historischen Altar der Kirche.

Wie viel kostet die Übernachtung in dem Gotteshaus? Insgesamt bietet das Gebäude Platz für bis zu zwölf Personen. Bei voller Belegung kostet eine Übernachtung umgerechnet knapp 130 Euro pro Person.