Interreligiöser Kampf gegen Schmierereien auf Gotteshaus

Geschmiert wurde genau auf Augenhöhe. So, als wäre jemand mit der Spraydose einmal rund um die Pfarrkirche St. Johann Evangelist in Favoriten gegangen. Von vorne bis hinten, kaum ein freies Fleckerl ist übrig geblieben. Überall sind Schriftzüge und Krakeleien zu sehen. In Schwarz, rot, pink und blau. Geschehen ist das Ganze schon vor über einem Monat. Seitdem sitzt der Schock in der Kirchengemeinde – und darüber hinaus im gesamten Bezirk – tief. Dermaßen, dass diese Woche trotz widrigster Bedingungen und Minusgraden symbolisch ein Graffito entfernt wurde.

Vertreter unterschiedlichster Religionsgemeinschaften sowie aus dem Bezirk und sogar aus der MA 17 (Integration und Diversität) kamen zu dem Anlass zusammen. Aus Solidarität, heißt es mehrfach aus den Reihen. „Die Sprühaktion hat heftige emotionale Reaktionen ausgelöst“, sagt Matthias Felber, Pfarrer der sogenannten Keplerkirche und Dechant von Favoriten. „Aufgrund all dieser Solidaritätsbekundungen haben wir den nächsten Schritt gesetzt. Gemeinsam mit den Freunden aus anderen religiösen Gemeinschaften wollen wir zeigen, dass wir zusammenstehen und das ablehnen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna Perazzolo Mitglieder unterschiedlicher Kirchengemeinden, der Bezirksvorstehung und der MA 17 kamen für den symbolischen Akt zusammen.

Mit der Entfernung von nur einem Graffito hat sich die Sache aber natürlich nicht erledigt. Dafür sind die Schmierereien zu groß und umfangreich. Mehr als der symbolische Akt ist derzeit aber nicht möglich. Es ist einfach zu kalt, sagt Malermeister Gerhard Roschinsky. „Die meisten Anti-Graffiti-Mittel wirken erst ab plus 5 Grad. Wir haben dieser Tage aber Minustemperaturen, die Mauern sind durchgefroren.“ Also heißt es: warten. Warten auf den Frühling. Warten auf die Wärme. Ist ein Graffito da, folgen die nächsten Eigentlich wäre man die Schmierereien aber gerne so schnell wie möglich losgeworden. „Wenn schon Graffiti da sind, werden die Leute immer mutiger und immer mehr Menschen hinterlassen dann ihre Markierung“, sagt Marcus Franz, der Bezirksvorsteher von Favoriten (SPÖ). „Wir haben auch andere Objekte im Bezirk, bei denen wir gesehen haben, dass es besser ist, wenn wir die Schmierereien rasch entfernen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna Perazzolo

Für die Reinigung der Kirche im Frühling haben sich jedenfalls schon viele helfende Hände angekündigt. Vor allem aus den Reihen des interreligiösen Dialogs, einer Initiative für die Zusammenarbeit von Vertretern unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften. „Wir können gar nicht so viele Pinsel und Arbeitsschürzen finden, wie Hilfsangebote da sind“, sagt Pfarrer Felber. Auch Geld sei gespendet worden. Großer Schaden: Fassade, Statue und Stein-Sockel beschmiert Nötig ist das, denn der Schaden ist groß. Neben den typischen Graffiti-Spraydosen wurden nämlich auch Lacke verwendet. Und zusätzlich zur Mauer wurden auch eine an der Fassade angebrachte Statue sowie der Stein-Sockel beschmiert. Beides besonders schwer zu reinigen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna Perazzolo