Graffitis auf U-Bahnen verursachen jährlich Schäden in Millionenhöhe

Dass ein selbst ernannter „Künstler“ in flagranti erwischt wird, ist eher selten. Normalerweise entstehen Graffitis unbemerkt, oft im Schutz der Dunkelheit. Am Samstagabend aber wurde ein 24-Jähriger angehalten, während er eine U-Bahn der Wiener Linien in der Station Hütteldorf beschmierte.

Wie berichtet, flüchtete der Verdächtige, konnte aber von Zeugen eingeholt und festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. In seinem Rucksack wurden sechs Farbspraydosen gefunden. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung angezeigt.

"Null-Toleranz" beim Thema Graffiti

Und so geht es nicht nur ihm. „Die Wiener Linien zeigen beim Thema Graffiti Null-Toleranz. Jeder Fall wird zur Anzeige gebracht und der Schaden in Rechnung gestellt“, berichtet eine Sprecherin der Wiener Linien.

Mehrere dieser Fälle würden außerdem erfolgreich vor Gericht gebracht, heißt es. Die Verurteilungen bei Prozessen könnten dabei mit Haftstrafen und Schadenersatz enden. In der Vergangenheit reichten die Verurteilungen von drei bis zu 18 Monaten Haft, berichtet die Wiener-Linien-Sprecherin.

Für die Wiener Linien entsteht enormer Schaden, wenn U-Bahn-Garnituren mit Graffiti beschmiert werden: Der Gesamtschaden bewegt sich pro Jahr zwischen rund zwei und drei Millionen Euro, heißt es.