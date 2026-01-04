24-Jähriger beschmierte Wiener U-Bahngarnitur mit Graffiti
Der junge Mann wurde von Zeugen festgehalten. Er wurde angezeigt.
Eine U-Bahngarnitur der Wiener Linien ist Samstagabend in der Station Hütteldorf mit Graffiti besprüht worden. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei gerufen. "Der Tatverdächtige ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später von mehreren der Fahrgäste eingeholt und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte angehalten werden", sagte Polizeisprecherin Anna Gutt am Sonntag.
In seinem Rucksack wurden sechs Farbspraydosen gefunden. Der 24-jährige Spanier wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung angezeigt.
