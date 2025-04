Simmeringer Sensationsfund: Massengrab legt Ursprung Wiens offen

In der Hasenleitengasse wurden 150 Skelette entdeckt, die der Schlüssel für die Gründung Wiens sein könnten. Wien Museum und Stadtarchäologie präsentierten die Details zum Fund aus der Zeit von Kaiser Domitian.

Warum genau gibt es Wien überhaupt? Während andere Städte eine Gründungsgeschichte haben, ist in der Historie der österreichischen Hauptstadt noch so manche Lücke zu finden. Doch das könnte ein am heutigen Mittwoch präsentierter Sensationsfund ändern. Denn die Archäologen vermuten, mit einem in Simmering zufällig entdeckten Massengrab den Ursprung für die Entstehung Wiens gefunden zu haben.

Entdeckt wurden die rund 150 Skelette im vergangenen Herbst beim Umbau des Ostbahn-XI-Sportplatzes in der Hasenleitengasse. Der Fundort zwischen den einstigen Militärposten Vindobona und Carnuntum entpuppte sich nach und nach als eine gehörige Überraschung. Laut den ersten Analysen stellte sich heraus, dass die Gebeine aus rund um das Jahr 100 n. Chr. stammen. Auch wurden einige Teile von Schuppenpanzern, Lanzen und ein römischer Dolch aus Eisen gefunden.

© Riedler Der Fundort in Simmering

Keine Hinrichtung und keine Feuerbestattung Eine Seuche als Todesursache konnte rasch ausgeschlossen werden - die Knochen wiesen alle Kampfspuren auf. Auch gab es in dieser Zeit eigentlich nur Feuerbestattungen. Und die Verletzungen passen auch nicht zu Hinrichtungen. Deshalb musste wohl eine Schlacht getobt haben, aber welche? Fest steht, dass die Römer im Bereich des heutigen ersten Bezirks 97 n. Chr. ein Legionslager gegründet haben, nur sieben Kilometer von dem Massengrab entfernt. Dafür wurde die bereits unter Caesar aufgestellte Legio XIII entsandt. Jedenfalls führten die Römer unter Kaiser Domitian an der Donaugrenze die sogenannten Donaukriege (86-96) gegen die Germanen.

© Von I, Sailko, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5858660 Kaiser Domitian

Erster Beweis für römischen Krieg im Donauraum Die Stadtarchäologen des Wien Museums gehen deshalb davon aus, dass die Opfer einer dieser Schlachten auf dem Wiener Stadtgebiet im heutigen Simmering begraben wurden. Dafür spricht auch, dass diese nur mit Erde überschüttet wurden statt, wie damals üblich, feuerbestattet. Jedenfalls ist es der erste unmittelbare Beweis für Kämpfe im Donauraum in dieser Zeit. Die erste große und verlustreiche Schlacht in diesem Bereich wäre dann vermutlich der Grund gewesen, dass Rom eine Legion herschickte, um ein militärisches Lager an der nordöstlichen Flanke des Reiches zu errichten. Vindobona blieb schließlich bis zum Beginn des fünften Jahrhunderts in diesem Bereich bestehen und hatte zeitweilig bis zu 6000 Soldaten und Tausende Zivilisten beherbergt.

Aus Vindobona wurde Wien Was in den darauf folgenden Jahrhunderten mit Vindobona genau passiert ist, ist nicht exakt bekannt. Vermutlich irgendwann zwischen den Jahren 800 und 1000 siedelten sich hier wieder Menschen an, dabei wurden auch Teile der römischen Lagermauern für die Befestigung im Mittelalter wieder verwendet. Ohne die von den Römern gelegte Basis an der Donau wäre Wien also möglicherweise nie entstanden. Michaela Kronberger, Kuratorin des Wien Museums und Stadtarchäologie-Leiterin, Kristina Adler-Wölfl, betonten jedenfalls, dass noch weitere Untersuchungen folgen. So sollen die genauen Lebensumstände der Menschen in dem Grab geklärt werden. So etwas kann allerdings noch Jahre dauern. Der künstlerische Leiter, Matti Bunzl, sprach von einem "CSI Vindobona", das nun bewerkstelligt werden müsse.

© Cuzuioc Sensationsfund wird von der Stadtärchäologie untersucht

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) erklärte dazu: „Ich durfte im Zusammenhang mit Wiens Entstehungsgeschichte schon viele Projekte präsentieren, aber das ist wirklich eine besondere Sensation. Diese Funde reichen weit über unsere bisherigen Erkenntnisse der römischen Besiedelung hinaus.“