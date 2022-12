Kinder in See eingebrochen: Unfälle wegen Eis und Schnee in Europa

In Lagen unter 1.000 Metern war es am kältesten in Welschenrohr südlich von Basel. Dort wurden auf 679 Metern Höhe minus 17,9 Grad gemessen.

Rekorde wurde damit aber nicht gebrochen. Die kälteste Temperatur aller Zeiten war in der Schweiz im Jännrer 1987 in La Brévine rund 100 Kilometer südwestlich von Basel gemessen worden: minus 41,8. In der Nacht auf Montag hatte es dort vergleichsweise "warme" minus 25,3 Grad.

Zu wenig Enteiser

Eisig ist es auch in Großbritannien. In weiten Teilen des Landes sorgt heftiger Schneefall für Verkehrbehinderungen. So strich der Flughafen Stansted nordöstlich von London am Sonntag Abend alle Flüge, weil die Start- und Landebahn verschneit war.