Der dreijährige Sohn von Shantell Woods aus Pontiac (Michigan) hat seiner Mutter in einer Notsituation das Leben gerettet. Nachdem sie infolge eines epileptischen Anfalls das Bewusstsein verloren hatte, griff der Bub geistesgegenwärtig zu ihrem Handy und kontaktierte per Videoanruf eine befreundete Nachbarin, die umgehend die Rettungskräfte alarmierte. Für seinen mutigen Einsatz wurde der Dreijährigen nun von den Behörden offiziell ausgezeichnet.

Mutter erlitt epileptischen Anfall Woods berichtet im Interview mit dem ABC-Sender WXYZ, dass ihr beim Kochen plötzlich schwindelig wurde und sie sich anschließend auf die Couch setzte. Dort erlitt sie einen epileptischen Anfall und brach im Wohnzimmer bewusstlos zusammen.

Bei der US-Amerikanerin wurde vor zwei Monaten Epilepsie diagnostiziert, seither sind ihre Anfälle laut eigener Aussage häufiger und schwerwiegender geworden. "Ich hatte einen so starken Anfall, dass ich mein Leben hätte verlieren können", schreibt die Zweifachmutter in einer Spendenkampagne.

Bub (3) hat Nachbarin angerufen Ihr Sohn habe sich daraufhin blitzschnell reagiert und das Mobiltelefon genommen, es zum Entsperren vor das Gesicht seiner bewusstlosen Mutter gehalten und anschließend eine ihm bekannte Kontaktperson per Videotelefonie angerufen. Die Nachbarin Kaya erkannte sofort den Ernst der Lage und wählte den Notruf.