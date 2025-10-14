Die beliebte Twitch-Streamerin Fandy hat am 8. Oktober 2025 ihre Hausgeburt live auf Twitch übertragen – ein Ereignis, das Zehntausende fassungslos, bewegt oder empört zurückließ. Laut dem Branchenportal Dexerto verfolgten über 30.000 Menschen den Stream, während Fandy in den Wehen lag.

Video zeigt achtstündige Geburt Der Livestream startete, als bei der Streamerin die Fruchtblase platzte. Über acht Stunden hinweg sprach sie mit ihrem Chat, machte Witze zwischen den Wehen und dokumentierte die Geburt ihrer Tochter namens Luna. In einem aufblasbaren Pool brachte die 32-Jährige ein kerngesundes Baby zur Welt. Im Video ist zu sehen, wie sie ein medizinisch betreutes Heimgeburtsteam bei sich hatte, darunter eine Hebamme. Außerdem war ihr Partner anwesend, der sie während des Streams unterstützte und darauf achtete, dass keine zu intimen oder grafischen Szenen gezeigt wurden.

Erfreut und entsetzt: Reaktionen der Zuschauer Die Community reagierte definitv gespalten. Einige Fans lobten Fandy für ihren Mut und sahen in der Übertragung einen Beitrag zur Normalisierung von Geburt und Körperlichkeit. Eine Nutzerin auf X (ehemals Twitter) schrieb: "Es war wunderschön und unglaublich anzusehen". Andere reagierten mit Humor: "Lass das Ding rausflutschen wie einen Truthahn am Erntedankfest!“.

Kritik an Grenzüberschreitung Viele andere Zuschauer zeigten sich jedoch entsetzt über die öffentliche Inszenierung eines so intimen Moments. Eine X-Nutzerin schrieb: "Das ist etwas extrem Privates. Was, wenn deine Tochter in 15 oder 18 Jahren davon erfährt? Das ist traumatisch!". Auf Reddit hieß es etwa: "Man muss auch mal abschalten… das ist völlig unangemessen." Besonders laut wurde die Kritik am fehlenden Schutz der Kinderrechte. Eine Nutzerin warnte: "Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre und Würde. Dass dieses Baby im Moment seiner Geburt für Content ausgenutzt wurde, ist beunruhigend."