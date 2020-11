Kaugummiautomaten als begehrtes Diebesgut in Deutschland

Der Polizei im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist kein Verbrechen zu gering. So ging sie zuletzt der mysteriösen Diebstahlsserie von Kaugummiautomaten nach. Mit Erfolg: Sie hat den mutmaßlichen Seriendieb gefasst - und sich nicht schlecht gewundert.

Es war kein junger Hupfer, der auf dumme Ideen gekommen war. Nein, ein 72-Jähriger hatte sich mit Hammer und Schraubenzieher die Automaten seiner Begierde zu eigen gemacht.

Als er sich derart an an einem Exemplar in Brühl zu schaffen gemacht hatte, beobachtete das eine Zeugin - und rief die Polizei.

Fundstelle: Auto

Die Beamten entdeckten, wie sie am Donnerstag bekannt gaben, im Auto des Seniors acht Kaugummiautomaten, Werkzeug und zahlreiche Schlüssel. Der 72-Jährige hat sich in widersprüchlichen Angaben dazu verstrickt, woher die Automaten kommen in seinem Auto kommen.

Die Ermittler ehen von einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus. Sie stellten das mögliche Diebesgut sicher, ließen den Mann aber wieder gehen.