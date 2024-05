Man kennt es von Stars wie Andrea Bocelli , Jennifer Coolidge , Jodie Foster , Taylor Swift oder Tom Hanks : Ihnen allen wurde von einer Nobel-Universität der Titel "Ehrendoktor" verliehen – für besondere Dienste und außergewöhnliche Erfolge in Kunst und Kultur. In der Regel ist es üblich, dass die Ausgezeichneten eine emotionale Rede vor den Absolventen und Absolventinnen der Universität halten.

Der aktuellste "Ehrendoktor" der Vermont State University in Castleton (USA) wird jedoch eher keine Rede schwingen, dafür aber eventuell zufrieden und stolz miauen oder sich eine Extraportion Streicheleinheiten abholen, denn Max ist ein Kater. Und auf dem dortigen Campus eine richtig große Persönlichkeit.

Ursprünglich lebte der getigerte Kater auf der Straße, bevor er von einer Familie adoptiert wurde. Diese wohnt in unmittelbarer Nähe zum Campus – und Max liebt es, sich dort aufzuhalten.

Diese Unterstützung ist aber, wie es sich für gesunde Beziehungen gehört, keine Einbahnstraße. Die Studierenden tun alles, um Max zu beschützen und ihm einen sicheren Aufenthalt am Campus zu gewährleisten. So haben sie ihm einmal vor dem Angriff streunender wilder Katzen beschützt, berichtet "Vermont Public" – und die Studierenden halten Max' Besitzerin per Textnachrichten stets auf dem Laufenden, wo er sich gerade befindet. Ist er nach 17 Uhr noch unterwegs, wird er von einem Studenten oder einer Studentin verlässlich nach Hause gebracht.

Die tiefe Zuneigung der Studierenden zu Max zeigt sich u.a. auch am Schrein mit Kerzen, der ihm zu Ehren errichtet wurde, als Max sich längere Zeit am Campus nicht blicken ließ. Man war vom Schlimmsten ausgegangen.