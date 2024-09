Es sollte ein schöner Tag für die Carter-Familie werden. Emily und Brandon Carter waren mit ihren drei kleinen Kindern auf einem See im US-Bundesstaat Kentucky unterwegs, als die Ruhe durch einen Zwischenfall schlagartig beendet wurde.

Was momentan auf TikTok trendet - die Familie teilte ein Video auf der Plattform - zeigt, dass die drei Kinder bereits in den ersten Minuten auf dem See nervös wirkten. Das wilde Treiben der Fische war merklich und verunsicherte vor allem die älteste Tochter.