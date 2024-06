Mobiles Aquarium für Artenschutz: Kleine Fische ganz groß

Dieses Wochenende „schnuppern“ eine Handvoll Störfische nicht nur Donauwasser: Am Maria-Theresien-Platz wurde am Freitag das größte mobile Aquarium Europas präsentiert.

Wichtigster Baustein des Projekts ist der Aufbau einer schwimmenden Fischaufzuchtstation an der Donau in Wien. Aktuell werde ein altes Schiff, das für den Transport von Steinen verwendet wurde, umgebaut. Mit Ende des Jahres soll es „fischgerecht“ umgebaut sein, so Hans-Peter Hasenbichler , Geschäftsführer der Viadonau.

In der Station sollen bis 2030 rund 1,6 Millionen der Arten Sterlet, Waxdick, Sternhausen und Hausen nachgezüchtet und die Jungtiere in unterschiedliche Donauabschnitte ausgewildert werden. Bereits seit 2019 werden Störe in einer Aufzuchtstelle an der Donau gezüchtet und ausgewildert.

„Bisher wurden 250.000 Störe in der Donau ausgewildert. Damit haben wir das gesetzte Ziel von 140.000 Stück weit übertroffen“, berichtet Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Durch eingesetzte Chips würde man nachvollziehen können, dass einige von den ausgewilderten Exemplaren nach wie vor im Donauwasser schwimmen.

Ein Stör, der nicht im Wasser schwimmt, ist BOKU-Projektleiter Thomas Friedrich – zumindest am Freitag. Passend zum Anlass überreichte er in einem Störfisch-Kostüm Fischpatenschaften an das Bundesministerium für Klimaschutz, das Landwirtschaftsministerium und die Stadt Wien.