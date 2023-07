Experten ratlos: Seeotter stehlen regelmäßig Surfbretter

Im Netz haben die Fotos und Videos für Belustigung gesorgt. Das Tier erobere sein Zuhause im Wasser zurück, so der Tenor. Die US-Naturschutzbehörde "US Fish and Wildlife Service" warnt jedoch, dass sein Verhalten höchst ungewöhnlich ist und Mensch und Tier in Gefahr bringen könne. Das Tier wurde als "Risiko für die öffentliche Sicherheit" eingestuft.

Für das Verhalten des fünfjährigen Otters gebe es keine eindeutige Erklärung. Es könnte aber mit seiner Herkunft zusammenhängen. Die New York Times berichtete, das Weibchen sei in Gefangenschaft geboren worden. Schon seine Mutter hatte demnach ihre angeborene Angst vor Menschen verloren, weil sie von ihnen gefüttert wurde.

Aktuell arbeite man jedenfalls daran, ihn einzufangen und umzusiedeln. Surfer, Paddler oder Kajakfahrerinnen sollen die Gegend derweil meiden.

➤ Mehr dazu: Comedy Wildlife 2022: Das sind die lustigsten Tierfotos des Jahres