Kalifornien: Kampf gegen Gebär-Tourismus aus China

Die Motivation der Mütter in spe: „Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren sind“, sagt der 14. Zusatzartikel der Verfassung, „sind Bürger der Vereinigten Staaten.“ Und damit befugt, später an öffentlichen Schulen und Universitäten zu studieren oder ohne Visum ein Arbeitsverhältnis aufzunehmen.

Gut situierte Chinesen, sagen Experten in Kalifornien, „wappnen sich so gegen etwaige Umbrüche in der Heimat; politisch wie wirtschaftlich“.

"Ketten-Immigration"

Denn haben die Kinder erst den US-Pass, können sie später als Erwachsene die Einbürgerung von Eltern und anderen Familienmitgliedern vorantreiben. Gegen diese „Ketten-Immigration“ durch „Anker-Babys“ hatte sich erst im vergangenen Herbst massiv Präsident Donald Trump ausgesprochen.

Seiner Ankündigung, das Recht auf automatische Staatsbürgerschaft von Kindern, die in den USA geboren werden, per Dekret auszuhebeln, folgten allerdings bisher keine Taten. Im Kongress zeichnet sich für so eine Maßnahme substanzieller Widerstand ab.