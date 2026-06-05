Vor Augen des Vaters: Jugendlicher (18) stirbt durch Blitzeinschlag
Der 18-jährige Michael Aiden Vargas war mit seinem Vater in Crestview (Florida) am Blackwater River unterwegs, als ein schweres Gewitter aufzog und der Teenager tödlich von einem Blitz getroffen wurde.
Teenager tödlich von Blitz getroffen
Wie WKRG berichtet, ereignete sich der Unfall am 31. Mai gegen 12:30 Uhr. Einsatzkräfte wurden über einen vermissten Kajakfahrer informiert. Dabei handelte es sich um Vargas, der während seiner Ausfahrt mit dem Kajak von einem Blitz getroffen wurde und ins Wasser fiel. Laut den Behörden soll der Vater des Teenagers den Vorfall beobachtet haben.
Mithilfe eines Tauchteams der Polizei wurde der Leichnam von Vargas kurz darauf gefunden. Der Vorfall wird weiterhin untersucht.
Wie Netdoktor berichtet, überleben zwei von drei Menschen einen Blitzeinschlag. Grund dafür ist, dass der Großteil der Spannung über die Körperoberfläche abgeleitet wird.
Dennoch können die Auswirkungen des Einschlags verzögert auftreten, weshalb Betroffene unverzüglich ins Krankenhaus eingeliefert werden sollten – auch, wenn sie sich wohlfühlen.
Gesundheitliche Folgen nach einem Blitzeinschlag:
- Verbrennungen und Vernarbungen
- Herzrhythmusstörungen und Herzstillstand
- Geschädigte Nervenbahnen
- Nierenversagen
- Hirnblutungen
- Augen- und Ohrenschäden
- Verwirrtheit
- Konzentrations- und Gedächtnisbeschwerden
- Posttraumatische Belastungsstörung und Depressionen
"Statistisch gesehen ist das Risiko, von einem Blitz getroffen zu werden, geringer als ein Sechser im Lotto.", erklärte das Gesundheitsportal.
Familie verabschiedet sich
Michael Aiden Vargas wird am 6. Juni beerdigt. In einem Nachruf erklärt seine Familie, dass der 18-Jährige am Okaloosa Technical College für das Programm Heizung, Lüftung, Klimatisierung/Kältetechnik für eine duale Ausbildung angenommen wurde. Er träumte davon, eines Tages sein eigenes Unternehmen zu besitzen.
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