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USA

Vor Augen des Vaters: Jugendlicher (18) stirbt durch Blitzeinschlag

In Florida ist es zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem ein 18-Jähriger nach einem Blitzeinschlag verstorben ist.
Selma Tahirovic
05.06.2026, 11:44

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Spitze eines roten Kajaks auf dunklem Wasser zwischen steilen, grünen Bergen unter Wolken.

Der 18-jährige Michael Aiden Vargas war mit seinem Vater in Crestview (Florida) am Blackwater River unterwegs, als ein schweres Gewitter aufzog und der Teenager tödlich von einem Blitz getroffen wurde. 

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Teenager tödlich von Blitz getroffen 

Wie WKRG berichtet, ereignete sich der Unfall am 31. Mai gegen 12:30 Uhr. Einsatzkräfte wurden über einen vermissten Kajakfahrer informiert. Dabei handelte es sich um Vargas, der während seiner Ausfahrt mit dem Kajak von einem Blitz getroffen wurde und ins Wasser fiel. Laut den Behörden soll der Vater des Teenagers den Vorfall beobachtet haben. 

Mithilfe eines Tauchteams der Polizei wurde der Leichnam von Vargas kurz darauf gefunden. Der Vorfall wird weiterhin untersucht.

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Familie verabschiedet sich

Michael Aiden Vargas wird am 6. Juni beerdigt. In einem Nachruf erklärt seine Familie, dass der 18-Jährige am Okaloosa Technical College für das Programm Heizung, Lüftung, Klimatisierung/Kältetechnik für eine duale Ausbildung angenommen wurde. Er träumte davon, eines Tages sein eigenes Unternehmen zu besitzen.

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