Der 18-jährige Michael Aiden Vargas war mit seinem Vater in Crestview (Florida) am Blackwater River unterwegs, als ein schweres Gewitter aufzog und der Teenager tödlich von einem Blitz getroffen wurde.

Teenager tödlich von Blitz getroffen

Wie WKRG berichtet, ereignete sich der Unfall am 31. Mai gegen 12:30 Uhr. Einsatzkräfte wurden über einen vermissten Kajakfahrer informiert. Dabei handelte es sich um Vargas, der während seiner Ausfahrt mit dem Kajak von einem Blitz getroffen wurde und ins Wasser fiel. Laut den Behörden soll der Vater des Teenagers den Vorfall beobachtet haben.

Mithilfe eines Tauchteams der Polizei wurde der Leichnam von Vargas kurz darauf gefunden. Der Vorfall wird weiterhin untersucht.