Am 1. Juni besuchte der Schüler Davoris Carter mit seiner Klasse einen Strand in Wildwood (New Jersey). Als der 14-Jährige ins Meer ging, um eine Runde zu schwimmen, wurden die Behörden benachrichtigt. Carter soll gegen 13:35 Uhr plötzlich im Wasser in Not geraten sein, weshalb die Einsatzkräfte einschreiten mussten. Doch seither wurde der Teenager nicht mehr gefunden.

Schüler gerät im Meer in Not – und taucht nicht mehr auf Laut einer Erklärung des City of Wildwood Fire Department und eines Berichts von 6 abc Philadelphia besucht der 14-Jährige die Delta-Schule für Schüler mit besonderen Bedürfnissen in Nordost-Philadelphia. Beim Ausflug wurden er und seine Schulkollegen von einer Lehrperson sowie einem Verwandten aus Carters Familie begleitet. Als sein Familienmitglied etwas zum Essen holen wollte, ging der Teenager mit seinen Klassenkameraden ins Wasser. Das Lehrpersonal beobachtete die Jugendlichen vom Strand aus.

Als Carter im Wasser Probleme mit dem Schwimmen bekam, wurden Einsatzkräfte zum Strand gerufen. Neben dem Jugendlichen mussten drei weitere Schüler ebenfalls aus dem Meer gerettet werden. Die Einsatzkräfte suchten bis zu 460 Meter vom Strand den Bereich im Wasser ab, wo Carter in Not geraten war. Zwei Stunden später war die Suche weiterhin erfolglos. Carter wird bis dato vermisst, die Suche soll fortgesetzt werden.