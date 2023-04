Jugendlicher nach Tod von Fünfjähriger in Frankreich festgenommen

Nach dem Fund einer Mädchenleiche in einem Müllsack in Frankreich hat die Polizei einen Jugendlichen festgenommen. Der leblose Körper der Fünfjährigen sei in einer Wohnung in der Stadt Rambervillers in den Vogesen entdeckt worden, sagte Bürgermeister Jean-Pierre Michel am Dienstag. Die Eltern des Mädchens hätten ihre Tochter kurz zuvor als vermisst gemeldet.