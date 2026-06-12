Der 17-jährige J"Von Easterling hatte Glück im Unglück, als er am 5. Juni im Zug saß und mehrmals angeschossen wurde. Der Teenager konnte nur überleben, weil er seine Umhängetasche trug, die eine tödliche Kugel abfederte.

Umhängetasche fängt tödlichen Schuss ab Wie Fox 5 berichtet, war Easterling gegen 19 Uhr in einem Zug, als der 42-jährige Anthony Gresham auf ihn zukam und ihm in den Arm und ins Bein schoss. Auch in die Brust wurde dem Jugendlichen geschossen, doch ein tödlicher Schuss konnte von der Umhängetasche abgefangen werden, die er zu dem Zeitpunkt über seinem Oberkörper trug. Der 17-Jährige wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Gresham flüchtete nach der Attacke vom Tatort. Die Polizei nahm den Angreifer nach einer zweitägigen Fahndung fest.

17-Jähriger wurde mehrmals operiert Eastlering musste mehrmals an seinem Bein operiert werden, auch seine Hand wird demnächst im OP-Saal versorgt. Der 17-Jährige war kurz vor dem Tatzeitpunkt noch im Georgia Institute of Technology, wo er an einem Wissenschaftsprogramm teilnahm. Der Teenager ist nicht nur ein engagierter Schüler, sondern auch ein Athlet und angehender Ingenieur. Wie lange er noch im Krankenhaus bleiben muss, ist unklar.

Tatmotiv nicht bekannt Was die Schießerei auf den Jugendlichen ausgelöst hat, ist bis dato unklar. Auch, ob Gresham gezielt den Jugendlichen anschießen wollte oder ob der 17-Jährige ein Zufallsopfer war, wird noch untersucht.

Mehr als 38.300 Euro gesammelt Dem Teenager steht nun ein langer Genesungsweg bevor, heißt es auf einem GoFundMe-Spendenkonto. In der Beschreibung wird betont, dass J"Von Easterling nicht mehr am Leben wäre, wenn die Umhängetasche die Kugel, die in seiner Brust gelandet wäre, nicht gestoppt hätte. Seine alleinerziehende Mutter kann ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen, weil sie sich um ihren Sohn kümmern muss. Die aufkommenden Kosten für die Operationen und Behandlungen im Krankenhaus belasten die Familie nach dem schockierenden Angriff zusätzlich.