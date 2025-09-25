Die US-amerikanische Stadt Sunnyvale (Kalifornien) trauert um den 16-jährigen Isaiah Mendoza . Der Jugendliche war in einen schweren Autounfall verwickelt, bei dem er ums Leben kam. Besonders tragisch: Nur kurze Zeit vor seinem Tod hatte er seinen Führerschein erhalten.

Teenager prallte gegen Ampelmast

Wie die Polizei von Santa Clara berichtet, ereignete sich der Unfall am 20. September gegen 21:36 Uhr. Mendoza prallte mit seinem Honda Accord mit einem weiteren Auto (Toyota Camry) zusammen. Ersthelfern zufolge verstarb der Jugendliche noch am Unfallort. Zwei weitere Personen waren mit dem Teenager im Wagen, erlitten jedoch nur leichte Verletzungen.

Der Fahrer des Toyota Camry, ebenfalls minderjährig, blieb unverletzt. Ermittlungen zufolge soll Mendoza ein "unsicheres Abbiegemanöver" durchgeführt haben, "wodurch die linke hintere Seite des Fahrzeugs mit der rechten vorderen Seite des Toyota kollidierte."

Nach dem Auffahrunfall verlor Mendoza die Kontrolle über seinen Honda und fuhr gegen einen Ampelmast. Er soll über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gefahren sein.