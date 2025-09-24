Mehr als 2,4 Millionen Menschen folgen der Jugendlichen Zuza Beine auf TikTok. Die Influencerin berichtete auf Social Media vor allem über ihre Krebserkrankung. Mit drei Jahren wurde bei ihr Leukämie diagnostiziert. Nun hat das junge Mädchen mit nur 14 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren.

Mit nur 14 Jahren gestorben Zuza Beine gehörte zur Content-Creation-Gruppe Glow House und begeisterte Fans unter anderem auch mit ihren Skincare- und Get-Ready-With-Me-Videos. Elf Jahre lang kämpfte sie tapfer gegen die Leukämie und versuchte, mit ihren Videos die User und Userinnen im Netz über Krebs bei Kindern aufzuklären. Nun müssen sich ihre Fans von ihr verabschieden. In einem emotionalen Posting gab ihre Familie bekannt, dass die Influencerin am Morgen des 22. September verstorben ist: "Sie lebte 11 ihrer 14 Jahre mit einer unerbittlichen Krebserkrankung, doch sie lebte erfüllter und dankbarer als die meisten anderen. Ihre Existenz hat uns für immer verändert, und ihr Tod wird dies ebenfalls tun", heißt es unter einem Foto, das das Mädchen am Strand zeigt.

In ihrem letzten Video teilte die Content Creatorin all die Dinge, für die sie in ihrem Leben dankbar ist. Das war für ihre Familie vor allem ein Zeugnis für ein "Leben voller Schönheit und Leid". Abschließend heißt es: "Mehr als alles andere wollte sie ein normales, gesundes Kind sein. Aber was ihr Leben so schön machte, war, wie sie gelernt hat, sich den schwierigsten Umständen, wie ihrer Krankheit, zu stellen und trotzdem ein erfülltes Leben zu führen."

Spendenkonto für toten Onkel Erst vor Kurzem ist der Onkel von Zuza Beine verstorben. Ihre Eltern haben ein GoFundMe-Spendenkonto eingerichtet, um für dessen Familie Geld zu sammeln. "Anstelle von Blumen würde Zuza sich wünschen, dass Spenden an die Frau und die Kinder ihres kürzlich verstorbenen Onkels gehen", heißt es auf Instagram.

Fans und Freunde nehmen Abschied Zahlreiche User und Userinnen kommentierten unter dem Post der Influencerin und nahmen Abschied. "Oh mein Herz. Ich sende deiner ganzen Familie meine Liebe. ZuZa hat die Welt verändert und wird die Welt weiter verändern. Was für eine mutige, fabelhafte, mutige, selbstbewusste junge Dame Ruhe in Frieden Zuza ❤️❤️", heißt es in einem Kommentar. Unzählige Fans machten sich aber auch Sorgen um ihre enge Freundin Samara Boulter, mit der sie häufig TikTok-Videos postete.