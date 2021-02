Jugendliche bewaffnen sich in Großbritannien mit Messern

„Es ist eine Epidemie.“ Erin Sanders-McDonagh, Senior Lecturer für Kriminologie an der Universität Kent, spricht nicht von Corona, sondern von Messer-Verbrechen (Stabbings) in Großbritannien, die auch 2021 wieder in die Schlagzeilen kommen.

So etwa kam es am Wochenende bei einer Reihe von separaten Stechereien in London, von Kilburn im Norden der Hauptstadt bis Croydon im Süden, zu zwei Toten, beide erst 22 Jahre alt, und mindestens 14 Verletzten. Die Polizei nannte das neuerliche Aufflammen der Messergewalt „abscheulich“.