Jüdische Besucher auf dem Tempelberg erzürnen arabische Länder

Auch der griechisch-orthodoxe Patriarch von Jerusalem, Theophilos III., erklärte laut Bericht der staatlichen jordanischen Nachrichtenagentur Petra, der Haram al-Scharif sei exklusiv in muslimischen Besitz. Ein Angriff auf die Stätte oder auf das muslimische Gebetsrecht seien ein Angriff auf die durch internationales Recht garantierte Religionsfreiheit.

Laut Bericht des israelischen Senders Arutz Sheva hatten am Sonntag knapp 1.700 Juden den Tempelberg besucht. Dabei kam es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei. Fünf Palästinenser wurden festgenommen, mehrere leicht verletzt. Juden gedachten am Sonntag, dem neunten Tag des jüdischen Monats Av (Tisha B'Av), mit einem Fast- und Trauertag der Zerstörung des ersten Tempels im Jahr 586 vor Christus durch die Babylonier sowie des zweiten Tempels im Jahr 70 nach Christus durch die Römer. Tausende beteten seit Samstagabend an der Klagemauer am Fuß der Tempelbergs.

Beginn des Opferfests

Am Montagabend beginnt für Muslime weltweit das Opferfest Eid al-Adha. Es gehört zu den wichtigsten Festen des Islams und erinnert an die Bereitschaft des Stammvaters Abrahams, Gottes Gebot zu gehorchen und ihm seinen einzigen Sohn zu opfern.

Der Tempelberg ist für Juden, Muslime und Christen eine wichtige heilige Stätte. An Besuchen nationalistischer Israelis auf dem Tempelberg sowie an jüdischen Forderungen nach Gebetsrechten auf dem Tempelberg entzündete sich in der Vergangenheit wiederholt teils gewalttätiger Protest von Palästinensern. Die Anlage steht unter muslimischer Verwaltung, während Israel für die Sicherheit zuständig ist. Laut einer Vereinbarung mit den muslimischen Behörden dürfen Juden die Anlage besuchen, dort aber nicht beten. Das israelische Fernsehen berichtete jedoch am Samstag, Israel habe das Gebet von Juden auf der heiligen Stätte in den vergangenen Monaten stillschweigend erlaubt - ein Verstoß gegen den Status quo.