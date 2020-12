Juan Carlos darf zu Weihnachten nicht heim

Spaniens Generalstaatsanwältin Dolores Delgado bestätigte, dass der Oberste Gerichtshof in Madrid die Untersuchungen in dieser Sache an sich gezogen habe. Einzelheiten nannte sie aber nicht. Auch in anderen Fällen laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Dabei geht es um geheime ausländische Millionenkonten, die nach Informationen der Zeitung El País auf der britischen Jersey-Insel angesiedelt sind. Ein Millionenkonto in der Schweiz wurde 2012 aufgelöst.

Von dort könnten die 100 Millionen Dollar weitergewandert sein, die Juan Carlos 2008 von den Saudis erhalten haben soll. Und zwar für die Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und einem spanischen Baukonsortium für den Bau eines Hochgeschwindigkeitszuges. Eine der Kronzeuginnen in dieser Affäre ist die in Unfrieden von Juan Carlos gegangene Corinna zu Sayn-Wittgenstein (56).

Die Geliebte des Königs beschrieb einen Raum im Palast, in dem sich die Geldscheine verschiedener Währungen in Regalen getürmt hätten. Auch spanische Zeitungen berichteten von einem Lieblingsgeräusch des Königs: dem Rattern seiner Geldzählmaschine.