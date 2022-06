Jill Biden und Königin Letizia besuchen ukrainische Flüchtlinge

Die Frau von US-Präsident Joe Biden war am Sonntagabend in Madrid eingetroffen. Der US-Präsident selbst wurde für Dienstagnachmittag zum NATO-Gipfel am Mittwoch und Donnerstag in der spanischen Hauptstadt erwartet. Er kam vom G7-Gipfel in Bayern.

124.000 Flüchtlinge

Spanien hat nach offiziellen Angaben bisher 124.000 Ukrainern vorläufigen Schutz im Rahmen der EU-Regeln gewährt.