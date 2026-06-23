Bei der Kollision zweier Jetskis auf dem Hudson River nahe Randall's Island in New York City wurden vier Menschen ins Wasser geschleudert. Eine 26-Jährige kam bei dem Unfall laut Polizeiangaben ums Leben.

Jetski-Unfall: Vier Personen ins Wasser geschleudert Wie ABC7 New York berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstag, dem 20. Juni, gegen 22 Uhr Ortszeit. Ersten Untersuchungen zufolge prallten zwei Jetskis, auf denen sich jeweils zwei Personen befanden, zusammen. Dabei wurden sowohl ein 27-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau auf dem einen Wasserfahrzeug als auch ein 26-jähriger Mann und eine 26-jährige Frau auf dem anderen Jetski ins Wasser geschleudert.

26-Jährige gestorben Behördenangaben zufolge verlor die 26-Jährige aufgrund des Zusammenstoßes das Bewusstsein und wurde von Einsatzkräften der Hafenpolizei aus dem Wasser geborgen. Die schwer verletzte Frau wurde zunächst mit einem Jetski zur Anlegestelle der Wasserschutzpolizei auf Randall's Island gebracht. Von dort aus erfolgte der umgehende Transport in ein Krankenhaus, wo sie für tot erklärt wurde.