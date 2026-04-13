US-Weltstar Mariah Carey hat ihr New Yorker Luxus-Domizil zum Verkauf angeboten. Für diese laut Anzeige "einmalige Gelegenheit im Herzen Tribecas" sind nach Angaben der Maklerfirma Core NYC 27 Millionen US-Dollar (23 Mio. Euro) veranschlagt. Demnach umfasst das Penthouse der Popdiva knapp 1.200 Quadratmeter Wohnfläche auf den drei höchsten Etagen eines Wolkenkratzers sowie eine geräumige Dachterrasse mit Rundumblick auf die Skyline von New York bis hin zum Hudson River.

"Die ursprünglich von Mario Buatta entworfene und früher von Mariah Carey bewohnte Residenz zeichnet sich sowohl durch gestalterisches Erbe als auch durch kulturelles Prestige aus", heißt es. Als sie die Immobilie 1999 kaufte, habe Carey neun Millionen Dollar für die drei Penthouse-Etagen gezahlt, die sie dann zusammenführen ließ, berichtete die New York Times.