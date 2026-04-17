Der US-amerikanische Profi-Surfer Brett Barley verbringt zwar die meiste Zeit auf dem Surfbrett, wenn er im Wasser ist, doch eine weitere Leidenschaft von ihm ist das Angeln. Besonders gern jagt er Thunfische vom Jetski aus.

Unzählige Haie umzingelten Jetski-Fahrer Bei einem seiner letzten Ausflüge in einem Hafen auf den Outer Banks in North Carolina ereignete sich eine unerwartete Szene: Plötzlich tauchten unzählige Haie rund um das Jetski auf und versuchten ebenfalls, was vom Fischfang abzubekommen. Das beeindruckende Video verbreitete sich rasant in den sozialen Medien.

"Sind das Haie? Oh, mein Gott!" Barley hielt die Szene auf Video fest und veröffentlichte die Aufnahme anschließend auf seinem Instagram-Kanal. Zunächst ist zu sehen, wie er ruhig auf dem Jetski steht, bis er auf einmal mehrere Rückenflossen aus dem Wasser ragen sieht: "Moment mal, sind das Haie? Oh, mein Gott!"

Wenige Sekunden später hört man den Surfer aufgeregt schreien. In seiner Stimme liegt eine Mischung aus Panik und ungläubiger Faszination: "Was zur Hölle ist hier los? Holt mich hier raus!", ruft er, während er nervös lacht. Gleichzeitig sind zahlreiche Haie zu sehen, die um ihn herum schwimmen und die Wasseroberfläche stark aufwirbeln.

Haie wurden von Köderfischen angelockt Die Tiere wurden offenbar von den Fischen angelockt, die sich um den Jetski versammelt hatten und durch Barleys Köder angelockt wurden. Der Profi-Surfer schrieb auf Instagram: "Wurde heute beim Angeln von einer riesigen Hai-Fressorgie überrannt! Und zusätzlich zu den Hunderten von Haien, die [...] Köderfische fraßen, tauchte auch noch ein großer Schwarm Rotbarsche auf, um mitzumachen."