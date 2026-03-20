USA

Beim Fischen ins Wasser gefallen: Vater will Sohn retten – beide tot

Ein US-Amerikaner war mit seinen Kindern fischen, als sein vierjähriger Sohn plötzlich ins Wasser fiel. Der Vater wollte ihn retten.
20.03.2026, 15:40

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Eine Person hält eine Angelrute am Ufer eines Flusses, umgeben von grüner Natur.

Am Mittwochmorgen ging ein 28-jähriger Familienvater mit seinen drei Kindern fischen. Doch der Ausflug entwickelte sich zu einem tragischen Unfall, bei dem der Vater und sein Sohn verstorben sind. 

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Leichen von Vater und Sohn geborgen

Laut CBS Austin und Fox 4 News hat sich der Unfall beim Fluss Hog ​​Bayou in Calhoun County (Texas) ereignet. Nachdem der US-Amerikaner und seine Kinder als vermisst gemeldet wurden, rückten die Rettungskräfte am Ende des Tages aus, um sie zu finden. 

Nach langer Suche wurde am Donnerstag um 13 Uhr die Leiche des 28-Jährigen gefunden, gegen 14:30 Uhr wurde auch die des vierjährigen Sohnes entdeckt. Die Rettungskräfte setzten ein mit Wärmebildkameras ausgestattetes Flugzeug für die Suche ein. Der Bodentrupp wurde mit einer Drohne unterstützt.

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Vater wollte Sohn vor Ertrinken retten 

Zuvor wurden die anderen zwei Kinder des Verunglückten, zwischen vier und sechs Jahren allein an der Bootsrampe von Hog ​​Bayou entdeckt. Die Kinder erzählten den Rettungsbeamten, dass ihr Bruder ins Wasser gefallen und der Vater nachgesprungen sei, um seinen Sohn zu retten. Doch weder das Kind noch der Mann tauchten wieder auf. 

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