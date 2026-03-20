Am Mittwochmorgen ging ein 28-jähriger Familienvater mit seinen drei Kindern fischen. Doch der Ausflug entwickelte sich zu einem tragischen Unfall, bei dem der Vater und sein Sohn verstorben sind.

Leichen von Vater und Sohn geborgen

Laut CBS Austin und Fox 4 News hat sich der Unfall beim Fluss Hog ​​Bayou in Calhoun County (Texas) ereignet. Nachdem der US-Amerikaner und seine Kinder als vermisst gemeldet wurden, rückten die Rettungskräfte am Ende des Tages aus, um sie zu finden.

Nach langer Suche wurde am Donnerstag um 13 Uhr die Leiche des 28-Jährigen gefunden, gegen 14:30 Uhr wurde auch die des vierjährigen Sohnes entdeckt. Die Rettungskräfte setzten ein mit Wärmebildkameras ausgestattetes Flugzeug für die Suche ein. Der Bodentrupp wurde mit einer Drohne unterstützt.