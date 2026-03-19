Am Dienstag ist ein dreijähriger Bub beim Spielen in einen Fluss in Siegen (Nordrhein-Westfalen) gefallen. Der Vorfall ereignete sich, während das Kind bei einem Ausflug unter der Aufsicht des Kindergarten-Teams stand. Es wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

Bub trieb bewusstlos im Fluss Wie die Polizei von Siegen-Wittgenstein berichtet, wurden die Beamten gegen 11:37 Uhr zum Unfallort gerufen. Der Bub fiel beim Spielen im Bereich des Adolf-Kunze-Turms in den Fluss Sieg. Nachdem das Kind verschwunden war, suchten die Betreuer nach ihm und fanden ihn bewusstlos in einer Art natürlichem Flussbecken. Die Rettungskräfte reanimierten das Kind und transportierten es anschließend in ein Krankenhaus. "Zum aktuellen Gesundheitszustand kann derzeit nichts gesagt werden. Es liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat vor", heißt es in der Erklärung. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Team steht unter Schock: Kindergarten bleibt geschlossen Der Vorstand Dr. Horchler des Deutschen Roten Kreuzes Siegen (DRK) erklärte in einer Aussendung: "Als ich in der Kindertagesstätte eintraf, war auch bereits die Notfallseelsorge vor Ort. Das Team steht unter Schock. Wir werden alles tun, um zur Aufklärung der Geschehnisse beizutragen. Die Ermittlungen laufen. Mehr können wir zum derzeitigen Zeitpunkt leider nicht sagen.“