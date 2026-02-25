Am 10. Februar ereignete sich ein dramatischer Zwischenfall in China, als ein Mädchen in einen teilweise vereisten Fluss gefallen ist. Seine Mutter wollte helfen und fiel selbst in den Fluss. Aufmerksame Touristen eilten zur Hilfe und holten die beiden aus dem Wasser.

Touristen retten Mutter und Tochter Wie das chinesische Medium Stheadline berichtet, sollen Mutter und Tochter ebenfalls Touristinnen gewesen sein, die den beliebten Hotspot am Kanas Fluss in Xinjiang besuchten. Beim Fotografieren der Landschaft soll zuerst die Tochter ins Wasser gefallen sein, das eine Temperatur von minus 20 Grad Celsius aufwies. Durch den Kälteschock konnte sich das Mädchen kaum bewegen. Die Mutter versuchte, ihr Kind aus dem Wasser zu ziehen, und fiel ebenfalls in den Fluss. Dabei geriet sie selbst in Not und konnte weder ihr Kind noch sich selbst aus dem Fluss befreien.

Aufnahmen zeigen, wie die Tochter, die einen rosafarbenen Mantel trug, von mehreren Touristen aus dem Wasser gezogen wird. Ihre Mutter, die eine weiße Jacke trug, konnte nicht selbst zurück ans Ufer retten. Ein Reiseführer in einem kurzärmeligen T-Shirt, namens Deng Zilong, erkannte die Dringlichkeit der Lage und versuchte, am gegenüberliegenden Ufer zu helfen. Mithilfe weiterer Touristen konnte er die Frau aus dem kalten Fluss befreien. Beide Touristinnen sollen sich nach dem Zwischenfall erholt haben.

Sicherheitsbarrieren durchquert, um Fotos zu machen Zilong erklärte, dass es zwar Sicherheitsbarrieren innerhalb des Landschaftsschutzgebiets gibt, Touristen diese jedoch häufig überqueren, um Fotos zu machen. Das war auch bei der Tochter der Fall, als sie in den Fluss fiel. Dadurch, dass die Ufer vollständig mit Eis bedeckt sind, passiert es häufig, dass Touristen ins Wasser fallen.